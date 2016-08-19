"Малага" и "Бешикташ" договорились о трансфере Дениса Бойко — СМИ

Турецкий "Бешикташ" не против отдать в аренду испанской "Малаге" украинского голкипера Дениса Бойко

Об этом со ссылкой на издание AS сообщает football24.ua.

"Малага" уже сделала предложение "Бешикташу" по аренде 28-летнего украинца. Главный тренер "анчоусов" Хуанде Рамос прекрасно помнит возможности Дениса, ведь успел поработать с ним в "Днепре".

Скорее всего, переманить Дениса — это просьба именно испанского специалиста. Пока основным голкипером "Малаги" является опытный камерунский вратарь Карлос Камени.

"Бешикташ" уже рассмотрел запрос от "Малаги", и клубы смогли договориться. Однако окончательное решение должен принять именно украинец.

Ранее "Главред" сообщал, что "Малага" готова арендовать 28-летнего игрока на сезон с дальнейшим правом выкупа. Бойко должен заменить Гильермо Очоа, который перешел в "Гранаду".

фото: Instagram Дениса Бойко