"Шахтер" уверенно победил турок и вышел в групповой этап Лиги Европы, видео голов

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.
В четверг, 25 августа, во Львове был сыгран ответный матч плей-офф Лиги Европы между донецким "Шахтером" и турецким "Истанбул Башакшехир". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.
"Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте. Затяжная атака хозяев закончилась прострелом Исмаили, а Аттама подставил голову и отправил мяч между ног голкиперу своей команды.
Во втором тайме подопечные Фонсеки удвоили счет. На 71-й минует Марлос реализовал пенальти за фол гостей в штрафной.
"Шахтер" — "Истанбул Башакшехир" 2:0 (первый матч 2:1)
Голы: Аттама, 22 (аг), Марлос, 71 (пен)
"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Азеведо — Степаненко, Фред (Малышев, 72) — Марлос, Коваленко (Нем, 83), Тайсон — Феррейра (Эдцардо, 77)
"Истанбул Башакшехир": Волкан — Алкылыч (Учар, 46), Епуряну, Аттама, Озотрун — Юндер, Озмерт (Моссоро, 79), Ротман, Эмре Белозоглу (Хольмен, 27), Албайрак — Чикаллеши
Предупреждения: Фред, Эдуардо — Ротман, Албайрак, Учан, Хольмен
Напомним, первый матч между этими командами в Турции завершился со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".
Видео: Fifi Sports HD 2.