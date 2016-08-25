"Шахтер" уверенно победил турок и вышел в групповой этап Лиги Европы, видео голов

В четверг, 25 августа, во Львове был сыгран ответный матч плей-офф Лиги Европы между донецким "Шахтером" и турецким "Истанбул Башакшехир". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

"Шахтер" вышел вперед на 22-й минуте. Затяжная атака хозяев закончилась прострелом Исмаили, а Аттама подставил голову и отправил мяч между ног голкиперу своей команды.

Во втором тайме подопечные Фонсеки удвоили счет. На 71-й минует Марлос реализовал пенальти за фол гостей в штрафной.

"Шахтер" — "Истанбул Башакшехир" 2:0 (первый матч 2:1)

Голы: Аттама, 22 (аг), Марлос, 71 (пен)

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Азеведо — Степаненко, Фред (Малышев, 72) — Марлос, Коваленко (Нем, 83), Тайсон — Феррейра (Эдцардо, 77)

"Истанбул Башакшехир": Волкан — Алкылыч (Учар, 46), Епуряну, Аттама, Озотрун — Юндер, Озмерт (Моссоро, 79), Ротман, Эмре Белозоглу (Хольмен, 27), Албайрак — Чикаллеши

Предупреждения: Фред, Эдуардо — Ротман, Албайрак, Учан, Хольмен

Напомним, первый матч между этими командами в Турции завершился со счетом 2:1 в пользу "Шахтера".

Видео: Fifi Sports HD 2.