Экс-нападающий "Динамо" стал игроком лондонского "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" официально объявил о подписании контракта с испанским нападающим Лукасом Пересом.

Об этом идет речь в сообщении "Арсенала" на официальном сайте.

Отмечается, что сделка будет завершена в ближайшее время в соответствии с регламентом АПЛ.

Сумма трансфера и сроки контракта не уточняются.

Ранее в прессе появлялась информация, что "Арсенал" заплатит за игрока 20 миллионов евро. Перес пока что не определился с игровым номером.

Ранее Лукас Перес выступал за "Карпаты" и киевское "Динамо". В киевский клуб испанец пришел в январе 2013 на правах аренды, однако до лета за основную команду в официальных матчах так и не сыграл. В следующее трансферное окно Лукас Перес переехал в Грецию.

Напомним, ранее сообщалось, что польский нападающий "Динамо" перешел в королевский клуб из Брюсселя.

Фото: arsenal.com.