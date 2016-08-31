Голкипер сборной Украины продолжит карьеру в испанской Примере

Голкипер турецкого "Бешикташа" и сборной Украины Денис Бойко продолжит карьеру в испанской "Малаге".

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Малаги".

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один сезон.

В то же время футбольный агент Вадим Шаблий в Instagram рассказал, что голкипер будет защищать цвета испанского клуба на правах аренды.

"Денис Бойко на правах аренды до конца сезона переходит в "Малагу". Каждый футболист хочет играть регулярно. Именно желание получать стабильную игровую практику и стало главной причиной этого трансфера. Ведь в "Малаге" работает Хуанде Рамос — тренер, который прекрасно знает возможности Дениса. Тренер, работая с которым в "Днепре", Бойко вырос в зрелого сильного вратаря, игрока национальной сборной Украины", — написал Шаблий.

Напомним, ранее сообщалось, что Коноплянка продолжит карьеру в Бундеслиге, Кравец уехал в Испанию.

Фото: Инстаграм В.Шаблия.