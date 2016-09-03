Суркис объяснил, почему летом не продал Ярмоленко в Англию

Английский "Эвертон" попытался подписать полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко перед самым закрытием трансферного окна.

Об этом сообщил президент чемпионов Украины Игорь Суркис, подчеркнув, что успеть оформить сделку стороны не смогли, сообщает Tribuna.com.

"Предложение "Эвертона" по Ярмоленко? Оно поступило так поздно, что мы даже не успели бы оформить контракт. Я считаю, что надо переговоры вести цивилизованно. Ярмоленко — один из лучших футболистов в нашей стране. Если его хотят купить, например, как Драговича, то надо раньше начинать переговоры, чтобы был какой-то запас времени. Чтобы, если мы продали Ярмоленко, то могли кого-то купить вместо него, а не делать предложение за один час и 15 минут до закрытия трансферного окна", — сказал Суркис.

"Устраивала ли меня сумма, которую давали за Ярмоленко? Меня устраивало бы все, что устраивало бы самого Андрея. Но мы не успевали подписать контракт".

Напомним, ранее сообщалось, что в Англии отказались от попытки купить Ярмоленко.