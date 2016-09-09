Центральный матч осени. В Премьер-лиге "Шахтер" и "Динамо" расписали боевую ничью, видео голов

В пятницу, 9 сентября, в Харькове в рамках украинской Премьер-лиги был сыгран матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Игра завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли чемпионы Украины. На 24-й минуте Олег Гусев реализовал пенальти за фол Дарио Срны на Евгении Макаренко.

Однако во втором тайме футболисты "Шахтера" сумели сравнять счет. На 75-й минуте Богдан Бутко подключился к атаке своей команды по правому флангу, исполнил подачу в центр чужой штрафной, где набежавший Дентиньо ударом головой отправил мяч точно в цель.

"Шахтер" — "Динамо" 1:1

Голы: Дентиньо, 75 — Гусев, 24 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов — Срна (Бутко, 67), Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 70), Бернард (Нем, 80) — Феррейра

"Динамо": Шовковский — Данило Силва (Морозюк, 25), Хачериди, Вида, Макаренко — Сидорчук (Гармаш, 68), Рыбалка, Буяльский — Ярмоленко, Гусев (Федорчук, 59) — Мораес

Предупреждения: Степаненко, Фред, Ракицкий, Феррейра — Сидорчук, Морозюк, Ярмоленко, Федорчук, Мораес, Хачериди

Напомним, ранее сообщалось, что экс-футболист киевского "Динамо" продолжит карьеру в донецком "Шахтере".

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