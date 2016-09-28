Цепляться за очки. Эксперты дали прогнозы на матч Лиги чемпионов "Бешикташ" — "Динамо"

В среду, 28 сентября, состоятся очередные матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В Стамбуле местный "Бешикташ" будет принимать киевское "Динамо".

Накануне поединка специалисты поделились своими прогнозами на предстоящий матч, сообщает Dynamo.kiev.ua.

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Василий Рац заявил, что его беспокоит содержание игры команды Сергея Реброва.

"Слабых соперников в таком турнире как Лига чемпионов не бывает, очки необходимо добывать в каждом матче. Только хорошо поставленная игра, наличие действенного плана умноженная на максимальную самоотдачу способны принести результат.

Игра в гостях, да еще при турецких болельщиках с их запредельным темпераментом — нашу команду ждет очень непростое испытание. Хотелось бы увидеть "Динамо" с лучшей стороны. Командой, способной показать футбол европейского уровня и дать положительные эмоции миллионам болельщиков", — заявил Рац.

Экс-защитник киевского "Динамо" Владимир Горилый не сомневается, что при поддержке своих трибун "Бешикташ" побежит вперед, будет много атаковать, но при этом раскрываться и оголять тылы.

"В этом я вижу шанс для "Динамо", потому как турецкие команды традиционно несильны в обороне, а у киевлян лучше получается действовать вторым номером, ловить соперника на контратаках.

Но проблема "Динамо" в том, что с нападающими у "бело-синих" не все гладко, а в центральной зоне нет футболиста созидательного плана, который мог бы вести игру команды. Другими словами — плеймейкера. А если еще и Ярмоленко не сыграет, ничья для Киева станет удачей.

Что же касается прогноза на предстоящий матч, то, думаю, он завершится победой "Бешикташа" со счетом 2:0", — спрогнозировал Горилый.

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Артем Яшкин подчеркнул, что если динамовцы не выиграют в Стамбуле, то у команды Реброва останутся призрачные шансы в борьбе за первые два места в группе.

"Важность предстоящей встречи сложно переоценить, нужно цепляться за очки. Однако тревога за результат присутствует. Особенно беспокоит группа атаки киевлян и, в частности, отсутствие забивного нападающего, который бы классно распоряжался своими моментами в штрафной площадке.

Общаясь с друзьями и знакомыми на предмет предстоящей игры, пришли к выводу, что забить "Бешикташу" нашему чемпиону будет крайне сложно. Тем не менее, поставлю на результативную ничью, 1:1", — сказал он.

Экс-защитник киевского "Динамо" Владимир Лозинский уверен, что в Стамбуле нашей команде предстоит столкнуться с чудовищным давлением трибун, но при этом важно подчеркнуть, что динамовцы исторически успешно противостояли "Бешикташу" и другим турецким клубам.

"Беспокоит другое: не очень выразительная и какая-то разбалансированная игра киевлян. В таких условиях ничью в гостях сочту за хороший результат. Дай бог, чтобы на поле вышел Андрей Ярмоленко, который умеет импровизировать и создавать остроту у чужих ворот.

А что касается прогноза на матч "Бешикташ" — "Динамо", то поставлю на ничью, 1:1", — добавил Лозинский.

Напомним, главный тренер киевлян Сергей Ребров назвал результат, который его устроит в матче с "Бешикташем".

Фото: sport.ua.