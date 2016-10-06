Коноплянка о матче со сборной Турции: надо выходить с целью победить, других целей нет

Накануне отборочного матча ЧМ-2018 сборных Турции и Украины нападающий "сине-желтых" Евгений Коноплянка рассказал о подготовке команды к игре.

Об этом сообщает интернет-издание "Динамо от Шурика".

Оценивая свою игровую форму и готовность провести весь матч, нападающий заметил: "Я думаю, этот вопрос нужно задавать тренерскому штабу. Я выкладываюсь на все 100% как в клубе, так и в сборной Украины. Считаю, что я готов. Просто у меня сейчас идет период адаптации в новом клубе. Так что всё нормально".

По его словам, если тренерский штаб доверит, он психологически готов пробить пенальти, если придется.

Комментируя слова Руслана Ротаня о том, что в матчах с Турцией и Косово необходимо набрать 6 очков, и слова Бутко (4 очка), игрок сборной подчеркнул: "Не вижу смысла думать об очках, когда выходишь на поле. На любую игру надо выходить с целью победить. Других целей нет. Если же говорить конкретно о завтрашнем матче, то для нас важно психологически подготовиться к этой игре, поскольку у турок очень сильный "12-й игрок".

На вопрос, справится ли, если нужно будет поговорить с немецким рефери (Мануэлем Грефе. — Ред.), Женя ответил с юмором: "Еще рано. Лучше бы правильно поговорить с мячом..."

Напомним, ранее главный тренер сборной Андрей Шевченко назвал результат, который его устроит в матче против Турции.