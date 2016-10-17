"Динамо" снова наказали баном за поведение ультрас, клуб провел свое расследование

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ наказал киевское "Динамо" закрытием 3-х секторов (21, 41, 43) домашнего стадиона (НСК "Олимпийский") за систематическое использование и демонстрацию символики, которая содержит мультимедийные символы и носит дискриминационный характер.

КДК мотивировал наказание тем, что нарушения носили систематический характер, а последней каплей стал матч 9-го тура УПЛ "Олимпик" — "Динамо" в Сумах на стадионе "Юбилейный", сообщает издание "Футбол 24".

Если со стороны "Динамо" не будет апелляции и решения вступит в силу, то дисквалификация придется на матч 13-го тура УПЛ "Динамо" — "Карпаты", пишет издание.

Вице-президент "Динамо" по безопасности Андрей Мадзяновский уже прокомментировал "Футбол 24" позицию клуба по поводу дисквалификации 3-х секторов "Олимпийского".

"Клуб, безусловно не снимает с себя ответственности за поведение виновных в содеянном лиц, назвавшихся болельщиками киевского "Динамо". Виновные лица установлены службой безопасности клуба и, безусловно, будут привлечены к админответственности за свои правонарушения. Что интересно, эти люди ранее до матча с "Олимпиком" не имели никакого отношения к фанатскому движению "Динамо" и "случайно" примкнули к гостевому сектору именно на выездном матче в Сумах", — рассказал он.

По его словам, "Динамо" проводит систематическую работу не только по идентификации и наказанию подобных лиц, но и последующему предъявлению к ним регрессных исков материального характера. Информация о нарушителях вносится нами в международный реестр, вследствие чего таким лицам будет запрещен проход на зарубежные стадионы, и возможен отказ в получении виз.

"Хотелось бы, чтобы наш почин поддерживали и другие клубы Премьер-лиги, чего, к сожалению, на данный момент отметить не могу", — добавил он.

"Одновременно считаю нужным добавить тезис о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений в Дисциплинарные правила ФФУ относительно солидарной ответственности за поведение гостевых болельщиков не только клуба-гостя, но и принимающей стороны. В большинстве случаев, подобные инциденты происходят именно вследствие ненадлежащей организации работы служб безопасности клуба-хозяина и стадиона, местной полиции, которые часто занимают "созерцательную позицию" при досмотре фанатов на входах и предпочитают не вмешиваться в происходящие нарушения, даже если они очевидны", — подытожил Мадзяновский.

Напомним, что в матче с "Олимпиком" "Динамо" разгромило донецкий клуб — 4:0.

Также напомним, что в марте 2015-го УЕФА наказал "Динамо" за расистское поведение болельщиков, использование пиротехники и большое скопление людей в проходах между секторами во время игры 1/8 финала Лиги Европы против английского "Эвертона". Во время матча 1/4 финала еврокубка "Динамо" — "Фиорентина" были закрыты 43-й и 45-й секторы, где располагаются самые активные болельщики — "ультрас"

фото: fcdynamo.kiev.ua