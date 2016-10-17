Шевченко рассказал о проблеме сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что ей не хватает спортсменов на определенных позициях, из-за чего ограничивается тактическая гибкость.

Об этом он рассказал, отвечая на вопросы болельщиков, говорится на сайте ФФУ.

По его словам, в команде есть набор интересных исполнителей, однако наш "футбол переживает столь трудное время, когда не все талантливые игроки могут раскрыть себя".

"Мы сталкиваемся в сборной с тем, что нам не хватает исполнителей на определенных позициях. Это ограничивает нашу тактическую гибкость, ведь замена одного футболиста на другого может привести к нарушению игрового баланса", — отметил специалист.

Ранее Андрей Шевченко говорил, что перед ним поставили задачу — выход сборной Украины на Чемпионат мира-2018, также он хочет "убить в себе игрока". Ознакомиться с заявлениями наставника можно здесь.