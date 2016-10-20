Це таке... Мирон Маркевич на передовой попал под обстрел боевиков, опубликовано видео

Бывший главный тренер сборной Украины и футбольных клубов "Днепр" и "Металлист" Мирон Маркевич во время пребывания в пункте пропуска Марьинка в Донецкой области попал под обстрел боевиков.

Об этом написал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Мирон Маркевич гостит у пограничников на передовой. Сегодня, во время пребывания на Марьинке, украинский тренер фактически попал под обстрел российско-террористических войск. Ребятам пришлось спешно покинуть окрестности населенного пункта", — отметил Слободян.

По его словам, на вопрос о том, как чувствует себя Маркевич после инцидента, он ответил своей любимой фразой: "Это такое...".

Напомним, в штабе АТО отмечали, что 18 октября боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, используя при этом запрещенное оружие. Самым напряженным остается Мариупольское направление, где враг 21 раз обстреливал наши позиции