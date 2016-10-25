Стало известно, какую травму получил Владимир Кличко

Менеджер экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко Бернд Бенте заявил, что спортсмен получил незначительную травму икроножной мышцы.

Об этом он рассказал в комментарии ESPN, пишет Boxing News.

По его словам, из-за полученного повреждения и слишком малого количества времени для продвижения декабрьского боя команда решила перенести поединок на весну.

"Если WBA санкционирует противостояние Кличко с Энтони Джошуа (чемпион мира по версии IBF — ред.) следующим соперником Владимира может стать именно британец", — отметил собеседник журналистов.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, потом западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".