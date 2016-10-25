Юбилейный 50-й Sport Life открылся в Днепре

В борьбе за здоровый способ жизни, создание благоприятных условий для занятия спортом всех слоев населения, а особенно — детей и молодежи, Днепр среди городов-миллионников (исключая трехмиллионный Киев) вырвался вперед. Это стало возможным благодаря укреплению деловых связей c сетью фитнес-клубов №1 в Украине Sport Life. Ведь в добавок к имеющимся 3-м клубам Sport Life, которые уже действовали в этом городе, добавился еще четвертый. Важности грандиозному событию добавило и то, что этот днепровский клуб стал юбилейным для сети Sport Life, а именно — 50-м!

"Мы увидели такие залы в Киеве и нам пришлось это по душе, поэтому мы попросили, чтобы такой спорткомплекс мы сделали и здесь", — сообщил во время пресс-тура по клубу основатель ПБМП "Строитель-П" Виктор ПОПОВ. Новый фитнес-центр расположен в элитном жилом комплексе небоскребов "Панорама".

Лидер фитнес-индустрии Sport Life в Днепре устроил грандиозный праздник по случаю открытия юбилейного клуба. "С радостью могу сказать, что мы гордимся этим клубом, — говорит Дмитрий Екимов, основатель группы компаний Sport Life. — Мы гордимся этим объектом, для нас это знаковый объект в Днепре и в сети, потому что он продуман и воплощен в жизнь настолько хорошо, настолько продумано и качественно, что когда я захожу в этот клуб, я словно возвращаюсь к себе домой в Маями".

С открытием юбилейного фитнес клуба Sport Life запускает первую в Украине детскую сквош-академию. Самой популярной игре англичан, которая развивает ловкость, скорость и координацию движений, в клубе будут учить с пяти лет. "Так как спорт новый, мы обязательно включаем бесплатные занятия, где тренер показывает, что такое сквош, его преимущества. — говорит Дмитрий Щербаков, директор сети Sport Life Squash Arena. Люди, которые приходят на эти занятия, потом остаются и им нравится заниматься".

Сквош, а также художественная гимнастика, аэробика, единоборства, творческие и развивающие уроки — Sport Life активно привлекает к спорту детскую аудиторию. Подобные проекты будут создаваться в фитнес-центрах сети по всей стране. К открытию пятидесятого юбилейного фитнес-центра Sport Life организовал в Днепре выступления известных украинских групп и собрал вокруг себя сотни сторонников здорового образа жизни.