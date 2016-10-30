Серьезный мужской разговор. Ярмоленко встретился с ультрас "Динамо"

Андрей прояснил свою позицию и подчеркнул, что желания негативно себя повести у него не было.
Состоялась встреча активных фанатов киевского "Динамо" с лидером команды Андреем Ярмоленко.
Во время встречи обсуждался инцидент, который случился после матча Александрия — Динамо, сообщает страница ультрас "Динамо" в Facebook.
"Состоялся серьезный мужской разговор, который поставил точку в этом вопросе. Андрей прояснил свою позицию и подчеркнул, что желания негативно себя повести в отношении кого-то из представителей движения у него не было", — говорится в заявлении фанатов.
Также болельщики подчеркнули, что инициатором встречи стал Ярмоленко.
Напомним, ранее сообщалось, что ультрас "Динамо" жестко ответили на маты Ярмоленко.
Фото: WBC Ультрас Динамо.