Серьезный мужской разговор. Ярмоленко встретился с ультрас "Динамо"

Состоялась встреча активных фанатов киевского "Динамо" с лидером команды Андреем Ярмоленко.

Во время встречи обсуждался инцидент, который случился после матча Александрия — Динамо, сообщает страница ультрас "Динамо" в Facebook.

"Состоялся серьезный мужской разговор, который поставил точку в этом вопросе. Андрей прояснил свою позицию и подчеркнул, что желания негативно себя повести в отношении кого-то из представителей движения у него не было", — говорится в заявлении фанатов.

Также болельщики подчеркнули, что инициатором встречи стал Ярмоленко.

Напомним, ранее сообщалось, что ультрас "Динамо" жестко ответили на маты Ярмоленко.

Фото: WBC Ультрас Динамо.

