Лига чемпионов: проигрыш "Динамо", месть "МанСити" и неудача россиян

Во вторник, 1 ноября, прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, киевское "Динамо" проиграло "Бенфике", "Манчестер Сити" удалось взять полноценный реванш у "Барселоны" за разгром в предыдущей игре, а "Атлетико" справился с "Ростовом".

Об этом пишет ua-football.com.

Игры состоялись вечером в ряде европейских городов и в турецком Стамбуле.

Группа А. "Арсенал" победил "Лудогорец" (3:2), а ПСЖ — "Базель" (2:1). "Канониры" сначала проигрывали 0:2, но еще до перерыва смогли отыграться, а на 88-й минуте Озил забил победный мяч. Вторая же команда вырвала победу благодаря голу Менье в конце игры.

Группа В. "Динамо" минимально проиграло "Бенфике" (0:1). Между тем "Бешикташ" на своем поле сыграл вничью с "Наполи" (1:1): на гол Куарежмы с пенальти точным ударом издали ответил Хамшик.

Группа С. "Манчестер Сити" удалось взять полноценный реванш у "Барселоны" за разгром в предыдущем матче, выиграв со 3:1. Каталонцы первыми открыли счет, забил Месси, потом его сравнял Гюндоган.

В начале второго тайма де Брюйне вывел "МанСити" вперед, реализовав штрафной, позже Гюндоган оформил дубль. В параллельном матче "Боруссия" раскатала результативную ничую с "Селтиком" (1:1).

Группа D. "Бавария" на выезде благодаря дублю Левандовски обыграла ПСВ (2:1), а "Атлетико" на своем поле не без проблем справился с "Ростовом" (2:1), успех сопернику россияне принесли два точных удара Гризмана — один в середине первого тайма, второй в компенсированное арбитром время.

Напомним, сейчас идет сезон Лиги чемпионов 2016/2017 годов, финал турнира пройдет в начале июля в крупнейшем городе и столице Уэльса — Кардиффе — на стадионе "Миллениум".