Испанская "Малага" хочет вернуть турецкому "Бешикташу" украинского вратаря — СМИ

Испанская "Малага" хочет вернуть арендованного украинского голкипера Дениса Бойко турецкому "Бешикташу".

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на турецкое издание Haberler.

Отмечается, что испанский клуб хочет взять на место Бойко более молодого и дешевого голкипера, который мог бы составить конкуренцию для основного вратаря команды Карлоса Камени.

Напомним, Бойко перешел в "Малагу" летом на правах аренды на один сезон с опцией выкупа за 6 миллионов евро.