Кокаин вместо алкоголя. Журналист рассказал, как в России футболистов выводят из запоя

Известный российский журналист Игорь Рабинер заявил, что что в московских футбольных командах существует практика использования кокаина для того, чтобы выводить футболистов из запоя.

Об этом он рассказал, комментируя дисквалификацию полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко, которого УЕФА отстранил от футбола на два года за употребление кокаина, пишет "Спорт-Экспресс".

"А теперь — одна очень важная вещь. Общая, а не частная. И, подчеркиваю, она не относится именно к Еременко, поскольку конкретных обстоятельств дела мы не знаем. Например, как именно кокаин попал в его организм.

По-моему, мы недооцениваем атмосферу, которая царит среди сегодняшних футболистов. Принято считать, что нынешнее поколение игроков гораздо профессиональнее предыдущих — потому лишь, что платят им несравнимые деньги, и есть что терять. Это для советского футболиста, мол, запой был нормой — но тогда и играли, и пили. А нынешние, дескать, своими миллионами дорожат и здоровье берегут.

Такие, наверное, тоже есть. Но вот разговаривал я на днях не для печати с одним действующим футболистом. И услышал, что в московских командах существует практика проверять игроков после выходных. И что некоторые якобы используют кокаин не для "кайфа", а для того, чтобы выходить из… запоя (!): "приободрился" — и на тренировку.

Самые шокирующие детали этого разговора я опущу. Тех, что привел, по-моему, достаточно. Фантазировать моему собеседнику абсолютно незачем…

Из этого же разговора я услышал, что некоторым другим нашим известным игрокам просто повезло. Их не поймали. В критический момент не им выпало идти на допинг-контроль. Фамилии тут на публике не назовешь. Ибо — недоказуемо. Но подобная история была не одна.

Все эти признания заставляют понять про наш (и не уверен, что только наш) футбол несколько больше, чем то, что лежит на поверхности. И дальше лезть, честно говоря, даже не хочется", — пишет Рабинер.

Напомним, ранее сообщалось, что после провала на Евро-2016 игроки сборной России "заливали горе" литрами шампанского в Монте-Карло.

Фото: freepeople.kz.