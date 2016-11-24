99% на победу. Анонс матча Лиги Европы "Шахтер" — "Коньяспор"

24 ноября 2016, 14:09

Мы увидим красивый футбол, не теряя никаких амбиций, говорит Паулу Фонсека

Момент матча "Коньяспор" - "Шахтер"

Сегодня, 24 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в одном из которых донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" примет турецкий "Коньяспор".

"Шахтер" все свои вопросы на групповом этапе Лиги Европы решил еще в матче прошлого тура против "Гента", переиграв бельгийцев на выезде с веселым счетом 5:3. В оставшихся двух матчах против "Коньяспора" и "Браги" команда Паулу Фонсеки может сэкономить силы, дать возможность проявить себя на поле футболистам, которые редко попадают в состав, но хотят играть чаще. Таковых у "горняков" можно собрать на два, а то и на три состава и сегодня, будем надеяться, многих из них мы увидим в "старте" команды на "Арене Львов", пишет Sport.ua.

"Коньяспор" приехал во Львов с мизерными шансами побороться за выход из группы. Для этого им необходимо увозить домой три очка и надеяться, что в параллельном матче "Брага" не обыграет "Гент". Борьба за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы только начинается, однако шансы "Гента" и "Браги" выглядят намного предпочтительнее. Команде Айкута Коджамана лишь в начале ноября удалось прервать свою безвыигрышную серию, которая составила 5 матчей, в которых "Коньяспор" потерпел три поражения. До этого турецкий клуб одержал всего две победы в 13-ти матчах и это наверняка создавало давление, как на самого Коджамана, так и на его подопечных.

Тем не менее, нынешний "Коньяспор" занимает в чемпионате Турции высокое для себя 6-е место и сохраняет шансы побороться за места в еврокубках по итогам сезона. Две победы кряду в последних матчах чемпионата дают надежду, что команда сможет повторить успех прошлого сезона и занять в конце чемпионата третье место. На выходных "Коньяспор" проведет важный матч Суперлиги против своего соседа по турнирной таблице, и станет ли Коджаман рисковать, выпуская в сегодняшнем матче свой боевой состав, или сосредоточится на национальном первенстве — станет известно уже вечером.

Украинские клубы и национальная сборная в нынешнем сезоне часто встречаются с турками на международной арене. Статистика выступления в этих матчах практически равная, не считая побед "Шахтера" во всех матчах против турецких клубов в нынешнем году. Однако ни "Динамо", ни "Заря", ни сборная Украины пока что не смогли обыграть наших соседей по Черному морю. Это будет последний домашний еврокубковый матч "Шахтера" в 2016-м году и наверняка трибуны "Арены Львов" соберут достаточное количество болельщиков, несмотря на потерю всякой интриги.

Накануне матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил: "Безусловно, гарантированное первое место позволяет нам провести некоторую ротацию, что я и сделаю. Конечно, нескольким игрокам, не так много себя показывавшим в Лиге Европы, я дам возможность поучаствовать в этом турнире. Тем не менее мы увидим красивый футбол, не теряя никаких амбиций. Несмотря на нашу победу в Турции, у нас были сложности с этой командой. У нее просто отличная организация обороны. Отмечу также, что соперник силен выходом в контратаку. Учитывая то, что я видел, "Коньяспор" прибавляет с каждым матчем и встретится с нами после двух побед в турецком чемпионате. Мы же выйдем только с одним желанием – выиграть. И уважаем соперника, понимая, что легко не будет".

Главный тренер "Коньяспора" Айкут Коджаман тоже рассыпался в комплементах "горнякам": "Предстоящая встреча имеет для нас определяющее значение. В случае победы мы продолжаем борьбу за путевку в следующий раунд. Если проиграем, то потеряем все шансы. Должен сказать, что "Коньяспор" попал в очень тяжелую группу. Нам предстоит встретиться с одной из сильнейших команд турнира. Поэтому ждем тяжелого поединка с сильным дисциплинированным соперником. "Шахтер" в этом сезоне показывает хороший футбол, успешно действуя на каждом участке поля. Для нас это будет серьезное испытание. Постараемся показать хорошую игру и сделаем все, чтобы одержать верх. Да, у нас, возможно, есть всего один процент на победу, но мы попробуем его использовать".

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ордец, Шевчук — Малышев, Дентиньо — Марлос, Коваленко, Тайсон — Эдуардо.

главный тренер "Коньяспора":

Кырынтылы – Актав, Туран, Бардакчы, Дуглас – Шахинер, Йонссон, Чамдалы, Хаджиахметович – Рангелов, Баич.

Дисквалификации: Скубич (Коньяспор).

Не сыграют: Азеведо — Вукович.

Напомним, в гостевом матче 15 сентября "Шахтер" минимально победил "Коньяспор" — 1:0.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Лига Европы победа Шахтер анонс Фонсека Коньяспор
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять