99% на победу. Анонс матча Лиги Европы "Шахтер" — "Коньяспор"

Сегодня, 24 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в одном из которых донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" примет турецкий "Коньяспор".

"Шахтер" все свои вопросы на групповом этапе Лиги Европы решил еще в матче прошлого тура против "Гента", переиграв бельгийцев на выезде с веселым счетом 5:3. В оставшихся двух матчах против "Коньяспора" и "Браги" команда Паулу Фонсеки может сэкономить силы, дать возможность проявить себя на поле футболистам, которые редко попадают в состав, но хотят играть чаще. Таковых у "горняков" можно собрать на два, а то и на три состава и сегодня, будем надеяться, многих из них мы увидим в "старте" команды на "Арене Львов", пишет Sport.ua.

"Коньяспор" приехал во Львов с мизерными шансами побороться за выход из группы. Для этого им необходимо увозить домой три очка и надеяться, что в параллельном матче "Брага" не обыграет "Гент". Борьба за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы только начинается, однако шансы "Гента" и "Браги" выглядят намного предпочтительнее. Команде Айкута Коджамана лишь в начале ноября удалось прервать свою безвыигрышную серию, которая составила 5 матчей, в которых "Коньяспор" потерпел три поражения. До этого турецкий клуб одержал всего две победы в 13-ти матчах и это наверняка создавало давление, как на самого Коджамана, так и на его подопечных.

Тем не менее, нынешний "Коньяспор" занимает в чемпионате Турции высокое для себя 6-е место и сохраняет шансы побороться за места в еврокубках по итогам сезона. Две победы кряду в последних матчах чемпионата дают надежду, что команда сможет повторить успех прошлого сезона и занять в конце чемпионата третье место. На выходных "Коньяспор" проведет важный матч Суперлиги против своего соседа по турнирной таблице, и станет ли Коджаман рисковать, выпуская в сегодняшнем матче свой боевой состав, или сосредоточится на национальном первенстве — станет известно уже вечером.

Украинские клубы и национальная сборная в нынешнем сезоне часто встречаются с турками на международной арене. Статистика выступления в этих матчах практически равная, не считая побед "Шахтера" во всех матчах против турецких клубов в нынешнем году. Однако ни "Динамо", ни "Заря", ни сборная Украины пока что не смогли обыграть наших соседей по Черному морю. Это будет последний домашний еврокубковый матч "Шахтера" в 2016-м году и наверняка трибуны "Арены Львов" соберут достаточное количество болельщиков, несмотря на потерю всякой интриги.

Накануне матча главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил: "Безусловно, гарантированное первое место позволяет нам провести некоторую ротацию, что я и сделаю. Конечно, нескольким игрокам, не так много себя показывавшим в Лиге Европы, я дам возможность поучаствовать в этом турнире. Тем не менее мы увидим красивый футбол, не теряя никаких амбиций. Несмотря на нашу победу в Турции, у нас были сложности с этой командой. У нее просто отличная организация обороны. Отмечу также, что соперник силен выходом в контратаку. Учитывая то, что я видел, "Коньяспор" прибавляет с каждым матчем и встретится с нами после двух побед в турецком чемпионате. Мы же выйдем только с одним желанием – выиграть. И уважаем соперника, понимая, что легко не будет".

Главный тренер "Коньяспора" Айкут Коджаман тоже рассыпался в комплементах "горнякам": "Предстоящая встреча имеет для нас определяющее значение. В случае победы мы продолжаем борьбу за путевку в следующий раунд. Если проиграем, то потеряем все шансы. Должен сказать, что "Коньяспор" попал в очень тяжелую группу. Нам предстоит встретиться с одной из сильнейших команд турнира. Поэтому ждем тяжелого поединка с сильным дисциплинированным соперником. "Шахтер" в этом сезоне показывает хороший футбол, успешно действуя на каждом участке поля. Для нас это будет серьезное испытание. Постараемся показать хорошую игру и сделаем все, чтобы одержать верх. Да, у нас, возможно, есть всего один процент на победу, но мы попробуем его использовать".

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ордец, Шевчук — Малышев, Дентиньо — Марлос, Коваленко, Тайсон — Эдуардо.

главный тренер "Коньяспора":

Кырынтылы – Актав, Туран, Бардакчы, Дуглас – Шахинер, Йонссон, Чамдалы, Хаджиахметович – Рангелов, Баич.

Дисквалификации: Скубич (Коньяспор).

Не сыграют: Азеведо — Вукович.

Напомним, в гостевом матче 15 сентября "Шахтер" минимально победил "Коньяспор" — 1:0.