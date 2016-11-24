Лига Европы: "Шахтер" во Львове разгромил "Коньяспор", видео голов

Во Львове состоялся матч 5-готура Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" принимал турецкий "Коньяспор". Игра завершилась разгромной победой "Шахтера" со счетом 4:0.

Впервые "горняки" реализовали свое преимущество уже на 10-й минуте, когда гол в свои ворота забил игрок турецкой команды Абдюлкерим Бардакджы, пишет УНИАН.

Бернард навесил справа, вратарь пошел на мяч, но Бардакджы опередил его и подставил грудь — мяч влетел в пустые ворота.

А спустя 26 минут, на 36-й, преимущество "горняков" в счете удвоил бразилец Дентиньо. Его соотечественник Бернард дал пас на ход Тайсона, тот не стал ускоряться, подождал партнеров и выдал пас в свободную зону. Набежавший Дентиньо в касание нанес обводящий удар под дальнюю штангу — 2:0.

Во втором тайме на 66-й минуте отличился Эдуардо Да Силва, который довел счет до крупного. Срна навесил со штрафного справа, Эдуардо выпрыгнул выше всех и головой с линии вратарской пробил под дальнюю штангу.

А на 74-й минуте удар Бернарда подвел итог этому матчу. Борячук со своей половины отдал пас на ход, Бернард стартовал от центральной линии, убежал один на один и технично перебросил вышедшего из ворот голкипера.

"Шахтер" — "Коньяспор" 4:0

Голы: Бардакчи, 10 (в свои ворота), Дентиньо, 36, Эдуардо, 66, Бернард, 74

"Шахтер": Шевченко — Срна, Ордец, Кривцов, Матвиенко – Тайсон (Эдуардо, 64), Малышев, Коваленко (Танковский, 46), Бернард — Дентиньо, Борячук (Степаненко, 79)

"Коньяспор": Кырынтылы — Шахинер, Ай, Бардакчи, Услу — Мбамба, Чамдалы (Меха, 16), Фындыклы, Хадзиахметович – Милошевич (Сонмез, 63), Хора (Байич, 83)

Предупреждения: Борячук, Коваленко, Срна, Степаненко

Таким образом "Шахтер" набрал 15 очков и продолжает идти без потерь в групповом турнире Лиги Европы. Место в плей-офф турнира — 1/16 финала, горняки забронировали себе еще по итогам предыдущего тура соревнований.

Напомним, в Турции состоялся матч 5-го тура Лиги Европы в котором местный "Фенербахче" принимал луганскую "Зарю". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Видео: Футбольные обзоры.

Фото: ФК "Шахтер".