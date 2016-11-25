Фонсека похвалил "Шахтер": прекрасно себя показал в игре с "Коньяспором"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что в матче пятого тура Лиги Европы против турецкого "Коньяспора" его подопечные прекрасно себя показали.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, пишет football.ua.

В то же время он подчеркнул, что "горняки" с первых минут противостояния "были настроены только на победу — так и случилось".

"Конечно, после первого гола все стало намного легче. Плюс играли ребята, не так часто выступающие в таких турнирах, но все отлично себя показали. Я очень рад этой победе", — отметил специалист.

По его словам, "Шахтер" воспринимает каждый поединок серьезно. "Мы очень уважаем соперника. Знаем, что "Коньяспор" является хорошей командой… Игра выдалась интересной и сложной", — добавил Фонсека.

Напомним, матч между "Шахтером" и "Коньяспором" прошел 24 ноября во Львове и завершился со счетом 4:0. Узнать больше о нем, а также посмотреть видео голов, можно здесь.