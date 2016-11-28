Суркис пожаловался на игроков "Динамо": уже немного избалованы

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что футболисты нынешнего клуба уже немного избалованы.

Об этом он рассказал в Киеве после премьеры документального фильма "Лобановский навсегда", говорится на dynamo.kiev.ua.

В то же время управленец подчеркнул, что игрокам быстро поднимут мотивацию.

"А футболисты нынешнего "Динамо" уже немного избалованы. В том числе, и мной... Но мы сейчас все приведем в порядок", — отметил собеседник.

По его словам, если человек потерял мотивацию — в команде играть не будет. "Говорят, денег много не бывает, но у меня складывается такое впечатление, что некоторые футболисты уже и за деньги играть не хотят. Впрочем, претензии у меня есть далеко не ко всем", — добавил он.

Ранее Игорь Суркис говорил, что полностью доверяет главному тренеру "Динамо" — Сергею Реброву, кроме того президент порекомендовал специалисту активнее подключать молодежь.