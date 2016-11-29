Промоутер рассказал, какой соперник нужен Ломаченко

Кубинский боксер Гильермо Ригондо не подходит чемпиону миру по версии WBO во втором полулегком весе украинцу Василию Ломаченко в качестве следующего соперника, это будет "дерьмовый бой".

Такое мнение высказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, пишет УНИАН со ссылкой на BoxingScene.

По его словам, нашему соотечественнику нужен противник, "который способен бить по яйцам, а не только убегать".

"Послушайте, я занимаюсь делами Ломаченко, потому что у него есть невероятная способность стать суперзвездой. И потому я не собираюсь ставить его на бой, в котором он легко одержит победу", — отметил промоутер.

Ранее в американском Лас-Вегасе прошел поединок между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), украинец завоевал победу техническим нокаутом.