Главный тренер сборной Беларуси по футболу заявил, что Крым — это Украина

Главный тренер сборной Беларуси по футболу, экс-футболист киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что большую часть свой жизни он провел в Украине, потому для него Крымский полуостров всегда был и является частью нашей страны.

Об этом он заявил в интервью Tribuna.com.

"Часто ездили с "Динамо" на сборы в Ялту. Потом еще с дублирующим составом играли с "Таврией". Последний раз был в 2013 году. Я половину жизни прожил в Киеве. Для меня все-таки Крым – это территория Украины", — отметил он.

Тренер сборной Беларуси считает, что Киев очень сильно отличается от Минска.

"Прежде всего свободой, выражением мысли. В Киеве этого больше. С другой стороны, везде нужна стабильность. В Беларуси она есть", — добавил Хацкевич.