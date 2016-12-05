Экс-форвард настраивает "Динамо" на матч с "Бешикташем": за них переживает вся страна

Завтра, 6 декабря, вечером киевское "Динамо" на поле столичного НСК "Олимпийский" примет стамбульский "Бешикташ" в рамках заключительного, 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Экс-форвард "Динамо" (2000-2003) и национальной сборной (2001-2003) Александр Мелащенко в комментарии газете "Команда" поделился прогнозом на матч, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

"Знаю, что у динамовцев могут быть проблемы с поддержкой зрителей. Но "бело-синие" должны помнить, что за них переживает вся страна: миллионы будут находиться у экранов телевизоров", — говорит бывший нападающий столичного клуба.

"Мне хочется верить в победу. И поэтому поставлю на 2:0 в пользу "Динамо". Главное, чтобы после двух забитых мячей наш чемпион не расслаблялся, как это не раз бывало с ним в этом сезоне, а последний раз — в эту субботу в Полтаве...", — посетовал Мелащенко.

Напомним, 23-го ноября "Динамо" сыграло вничью с "Наполи" (0:0) и вылетело из еврокубков, набрав в пяти турах всего 2 очка, у "Бешикташа" — 7.