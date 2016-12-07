Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео

7 декабря 2016, 07:57

СМИ сообщают, что в результате беспорядков десять человек получили ножевые ранения.

  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com
  • Массовые погромы ультрас в центре Киева и на стадионе, ранеы 10 человек: опубликованы фото и видео ua.tribuna.com

Вечером, 6 декабря, перед самым матчем "Динамо" и "Бешикташа", который закончился феерничной победой киевлян, фаны устроили масштабную драку, в которой участвовали 300 человек, 10 —получили ножевые ранения.

Данные о количестве участников и пострадавших приводит канал "Футбол". Официально они пока не подтверждены, сообщает tribuna.

Турки отличились тем, что прямо на Майдане топтали флаг "Динамо".

"Фанаты также перебрасывались файерами и дымовыми шашками. Тогда были разбиты стеклянные двери, ведущие в обменник и парикмахерскую", — говорится в сообщении.

Разнимать фанатов приехала Национальная гвардия. Они взяли в кольцо фанатов Бешикташа и доставили их на стадион. Однако фанаты Бешикташа добирались до стадиона маленькими группами численностью 5-10 человек. Между такими группами вспыхивали маленькие локальные конфликты. Одно из таких столкновений видели возле стадиона, пишет 112 Украина

"Тогда также профессионально сработали нацгвардейцы. Они разняли фанатов "Динамо"и "Бешикташа", — рассказал корреспондент с места события.

СМИ также сообщают, что в результате беспорядков десять человек получили ножевые ранения.

Командир отряда быстрого реагирования "Красного креста" Станислав Логинов сообщил, что "двум болельщикам оказывали помощь. Это травма лица, закрытая черепно-мозговая травма, резаная травма руки. Мы передали их в "скорую". 

Беспорядки продолжились и на стадионе, матч даже был под угрозой срыва, но все же состоялся.

Кроме того, полиция вынуждена была успокаивать турецких болельщиков во время матча, поскольку турецкие болельщики начали жечь фаеры, свистеть, использовать петарды. При этом часть фаеров турки бросали вниз, на первый ярус, где сидели дети и ВИП-болельщики, сообщает sportarena.

"Этим турки не ограничились и, вдобавок ко всему, ворвались в пресс-ложу, где танцевали на столах, попутно вырывая сиденья" — говорится в сообщении.

Из-за этого порядок на секторах с турецкими болельщиками пришлось наводить полиции, которая оцепила не только их, но и соседние сектора.

Как известно, столкновения украинских и турецких фанов в Киеве начались еще в понедельник, 5 декабря, вечером и происходили целый день 6 декабря. 

Фото; видео: ua.tribuna.comyoutube; УНН; Jewg Lis

 

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Киев Динамо болельщики раненые драка ультрас фанаты Бешикташ
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