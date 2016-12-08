Лига чемпионов. Рекорд "Боруссии" Д, позор "Лестера" и впечатляющий Акинфеев

В среду, 7 декабря, поздно вечером закончился групповой этап Лиги чемпионов 2016/17, в результате чего стали известны все 16 участников плей-офф раунда турнира, а также 8 команд, которые вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

Свой путь в главном клубном турнире Европы продолжат — "Арсенал", "Наполи", "Барселона", "Атлетико", "Монако", "Боруссия" Д, "Лестер" и "Ювентус". А также со второго места из своих групп вышли в плей-офф: "Пари Сен-Жермен", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Бавария", "Байер", "Реал", "Порту" и "Севилья", сообщает интернет-издание ua-football.com.

Дортмундская "Боруссия" 7 декабря обновила рекорд результативности на групповом этапе Лиги чемпионов. Новой отметкой отныне является 21 гол за шесть игр группы. "Шмели" забили 14 мячей в ворота "Легии", 4 в ворота "Реала" и трижды расписались в воротах "Спортинга". Стоит напомнить, что шестого декабря "Барселона" повторила предыдущее достижение, которое равнялось 20 голам.

В группе Е лондонский "Тоттенхэм" в последнем матче группового раунда Лиги Чемпионов переиграл ЦСКА (3:1) и оформил путевку в Лигу Европы. Голкипер гостей Игорь Акинфеев в этой игре не только продолжил свою впечатляющую рекордную серию из поединков, в которых его команда не может сохранить ворота "сухими", но и отметился автоголом. Еще два мяча в ворота ЦСКА забили Деле Алли и Гарри Кейн.

В той же группе украинский полузащитник "Байера" из Леверкузена Владлен Юрченко отличился забитым голом в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Монако" (3:0). На 30-й минуте матча хавбек нанес точный удар по воротам Моргана Де Санктиса из-за пределов штрафной метров с 22-х. Гол получился очень зрелищным и одним из самых красивых в групповом раунде.

В группе F дортмундская "Боруссия" добилась необходимой ничьей в поединке против "Реала". Точный удар Ройса за две минуты до финального свистка позволил "Боруссии" обойти "Королевский клуб" в турнирной таблице и финишировать на первом месте.

Хотя поначалу все складывалось далеко не в пользу гостей. "Реал" открыл счет на 28-й минуте, когда Бензема откликнулся на прострел Карвахаля с правого фланга. Он же удвоил преимущество мадридцев в дебюте второго тайма. В течение одной минуты француз имел две возможности отличиться. Но в первом случае гостей выручил Вайденфеллер, а во втором уже и он не помог — 2:0.

Однако "Боруссия" не смирилась с таким сценарием и постепенно прибрала инициативу к своим рукам. Катализатором, безусловно, стал гол Обамеянга на 61-й минуте. А драматическая развязка наступила за две минуты до финального свистка. Марсело потерял мяч в единоборстве с Мором, тот бросил в прорыв Обамеянга, который, в свою очередь, вывел на удар Ройса — 2:2.

Выступающая в той же группе "Легия" за 5 туров Лиги чемпионов успела пропустить 24 гола, но смогла сохранить свои ворота "сухими" в самый ответственный момент. Это произошло в заключительном туре против "Спортинга".

Польская команда смогла забить еще в первом тайме. Если гол Прийовича отменили из-за офсайда, то его передача на Гильерме уже прошла чисто. Бразилец точно пробил в угол и вывел "Легию" вперед.

"Спортингу" надо было отыгрываться. На подмогу атаке гостей вышел экс-динамовец Андре Фелипе, который за прошедшие годы после несколько анекдотичного трансфера в украинский клуб уже успел забить с сотню голов. Но сегодня он напоминал себя киевского образца и запорол пару перспективных моментов.

"Легия" выстояла (1:0) и теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы — та фантастическая ничья с "Реалом" (3:3) все же сказалась! А "Спортингу" остается сконцентрироваться на чемпионате Португалии.

В группе G "Лестер", досрочно оформив победу в своей группе, опозорился на "Драгау". Команда Клаудио Раньери сделала очевидный акцент на ближайший матч Премьер-лиги против "Манчестер Сити", что может вызывать много вопросов. "Лисы", которые идеально проводили свой дебютный сезон в ЛЧ, перечеркнули всё одним матчем.

Португальцы имели особую мотивацию, поскольку победа гарантировала им место в плей-офф. И эту путёвку они добыли легко и непринуждённо. "Драконы" просто-таки кружили у ворот "Лестера", раз за разом вскрывая защиту гостей. Подопечные Нуну Эшпириту Санту забивали на любой вкус: и пяточкой, и в касание в девятку, и головой, и с пенальти. Когда "Лестер" так и не нанёс ни одного удара в створ. 5:0 — самая крупная победа вчерашнего вечера. Футболисты "Порту" заслужили на то, чтобы пройти дальше.

Играющему в той же группе "Копенгагену" нужно было обязательно побеждать на выезде бельгийский "Брюгге", и надеяться, что в параллельном матче "Порту" потеряет очки в поединке с "Лестером". И если со своей частью задачи датчане уверенно справились, забив два гола еще в первом тайме, то чемпионы Англии ничего не смогли противопоставить своим португальским оппонентам, без шансов проиграв со счетом 0:5 и отдав "Порту" вторую путевку в 1/8 ЛЧ.

В результате "Копенгаген" занимает третье место в группе G и выходит в Лигу Европы, а "Брюгге" проигрывает шестой матч подряд в этом еврокубковом розыгрыше и заканчивает турнир без набранных очков.

В группе H "Ювентус" доминировал с первой минуты в матче против аутсайдера группы загребского "Динамо", но забить сумел только в начале второго тайма. Скромная победа 2:0 в последнем матче шестого тура позволила туринцам занять первое место в группе, заодно увеличили свою домашнюю серию без поражений в Европе до 20 игр.

В дебюте матча Гонсало Игуаин не использовал выход один на один с вратарем "Динамо", затем хорошие шансы упустили Пьянич и Манджукич. Впрочем, отменно отыграл и вратарь загребской команды Доминик Ливакович, который вместе с партнерами не один раз спасали свои ворота.

Задача играющей в той же группе "Севильи" на матч с "Лионом" была предельно ясна — не проиграть в два мяча. Это гарантировало испанцам путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

Сказать, что это далось команде Сампаоли с легкостью, будет неправильно — "Лион" играл гораздо лучше. Хорошо удался французам первый тайм, когда "Севилью" не раз спасали перекладины, но гол забить не вышло. Да и пенальти судья никак не хотел назначать...

Концовку матча "Лион" провел в бесконечных атаках, но отличиться хотя бы раз (не говоря уже о двух) французам не удалось. "Севилья" выстояла, вышла в плей-офф ЛЧ, но зато уступила "Лиону" путь в свой любимый турнир.

Жеребьевка первых плей-офф раундов обоих турниров состоится в ближайший понедельник, 12 декабря. Первые матчи в соревнованиях после перерыва назначены на 14, 15 и 16 февраля.

Как были сыграны матчи предыдущего вечера Лиги чемпионов: "Триумф "Динамо", реванш "Баварии", феерия голов "Барсы"".