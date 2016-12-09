Фонсека назвал главную задачу "Шахтера"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что перед командой стоит главная задача — победить в чемпионате Украины.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы против португальской "Браги", пишет football.ua.

По его словам, "горняки" добыли хорошую победу, заслуженную, несмотря на некоторые ошибки молодых ребят.

"Брага" была настроена высоко прессинговать, что для нашей команды достаточно удобно... Мне жаль, что "Брага" не прошла дальше (в плей-офф Лиги Европы — ред.). Этот клуб этого заслуживает", — отметил наставник.

Напомним, "Шахтер" и "Брага" сразились 8 декабря в Португалии на стадионе "Брага Мунисипал", матч завершился со счетом 4:2. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.