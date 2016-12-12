Соперником "Шахтера" 1/16 Лиги Европы стал испанский середняк

"Сельта" из Виго идет на 12 месте Ла Лиги.
Сегодня, 12 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнал донецкий "Шахтер", который пробился в плей-офф второго по престижности соревнования в европейском клубном футболе.
Украинскому вице-чемпиону досталась испанская "Сельта" из Виго. Напомним, "Шахтер" завершил групповой турнир Лиги Европы, выиграв шесть матчей из шести. "Сельта" в своей группе, где также были нидерландский "Аякс", бельгийский "Стандард" и греческий "Панатинаикос", выиграла два матча и заняла второе место. В чемпионате Испании после 15 туров "Сельта" находится на 12-м месте Ла Лиги из 20-ти.
Также заметим, что разгромленному киевским "Динамо" стамбульскому "Фенербахче" (6:0) достался российский "Краснодар", обидчик луганской "Зари" — "Манчестер Юнайтед" (0:2) получил в соперники французский "Сент-Этьен".
Общие результаты жеребьевки:
Шахтер (Украина) — Сельта (Испания);
Атлетик (Испания) — АПОЭЛ (Кипр);
Легия (Польша) — Аякс (Нидерланды);
Андерлехт (Бельгия) — Зенит (Россия);
Астра (Румыния) — Генк (Бельгия);
Манчестер Юнайтед (Англия) — Сент-Этьен (Франция);
Вильярреал (Испания) — Рома (Италия);
Лудогорец (Болгария) — Копенгаген (Дания);
Олимпиакос (Греция) — Османлыспор (Турция);
Тоттенхэм (Англия) — Гент (Бельгия);
Ростов (Россия) — Спарта (Чехия);
Краснодар (Россия) — Фенербахче (Турция);
Боруссия Менхенгладбах (Германия) — Фиорентина (Италия);
АЗ (Нидерланды) — Лион (Франция);
Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) — Бешикташ (Турция);
ПАОК (Греция) — Шальке (Германия).
Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные — 23 февраля.