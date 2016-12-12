Соперником "Шахтера" 1/16 Лиги Европы стал испанский середняк

Сегодня, 12 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Своих соперников узнал донецкий "Шахтер", который пробился в плей-офф второго по престижности соревнования в европейском клубном футболе.

Украинскому вице-чемпиону досталась испанская "Сельта" из Виго. Напомним, "Шахтер" завершил групповой турнир Лиги Европы, выиграв шесть матчей из шести. "Сельта" в своей группе, где также были нидерландский "Аякс", бельгийский "Стандард" и греческий "Панатинаикос", выиграла два матча и заняла второе место. В чемпионате Испании после 15 туров "Сельта" находится на 12-м месте Ла Лиги из 20-ти.

Также заметим, что разгромленному киевским "Динамо" стамбульскому "Фенербахче" (6:0) достался российский "Краснодар", обидчик луганской "Зари" — "Манчестер Юнайтед" (0:2) получил в соперники французский "Сент-Этьен".

Общие результаты жеребьевки:

Шахтер (Украина) — Сельта (Испания);

Атлетик (Испания) — АПОЭЛ (Кипр);

Легия (Польша) — Аякс (Нидерланды);

Андерлехт (Бельгия) — Зенит (Россия);

Астра (Румыния) — Генк (Бельгия);

Манчестер Юнайтед (Англия) — Сент-Этьен (Франция);

Вильярреал (Испания) — Рома (Италия);

Лудогорец (Болгария) — Копенгаген (Дания);

Олимпиакос (Греция) — Османлыспор (Турция);

Тоттенхэм (Англия) — Гент (Бельгия);

Ростов (Россия) — Спарта (Чехия);

Краснодар (Россия) — Фенербахче (Турция);

Боруссия Менхенгладбах (Германия) — Фиорентина (Италия);

АЗ (Нидерланды) — Лион (Франция);

Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) — Бешикташ (Турция);

ПАОК (Греция) — Шальке (Германия).

Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные — 23 февраля.