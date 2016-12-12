Футбольный триллер. "Шахтер" победил обескровленное удалениями "Динамо"

Сегодня, 12 декабря, в Киеве состоялся матч 18 тура украинской Премьер-лиги, супердерби киевское "Динамо" — донецкий "Шахтер", который закончился со счетом 3:4.

"Динамо"—"Шахтер — 3:4

Голы: Мораес, Рыбалка, Беседин, Фред, Феррейра и дважды свои ворота поразил Хачериди.

Стоит отметить, что начало матча получилось очень мощным. Уже на 14-й секунде Жуниор Мораеш четко пробил низом после разрезного паса Андрея Ярмоленко. Шахтер ответил стандартом, но с помощью игроков "Динамо" — мяч от Хачериди и Рудько залетел под перекладину — 1:1.

Обе команды хорошо двигались и старались быстро пройти центр поля как за счет мелких передач, так и за счет длинных диагоналей (которые в основном "резали" Ярослав Ракицкий и Евгений Макаренко). Но больше повезло "Динамо" — Сергей Рыбалка идеально исполнил штрафной метров с 18-ти прямо в девятку, сообщает Sportarena.

"Шахтеру" удалось переломить ход игры в средине второго тайма.

Видео гола Мораеса

Видео автогола Хачериди

Рыбалка идеально перебросил стенку со штрафного после фола Степаненко — Пятов даже не успел среагировать — 2:1.

Видео гола Рыбалки

На 50 минуте матча "Шахтер" сравнивает счет! Удачно перевели мяч гости с фланга на фланг и Срна прострелил точно в ту точку, куда ворвался Фред — 2:2

Видео гола Фреда

58 мин "Шахтер" выходит вперед. Феррейра головой пробивает метров с десяти в угол — 2:3

Видео гола Феррейры

На 88 минуте снова отличился Хачериди. Дентиньо прострелил с левого фланга и Хачериди рукой срезал мяч в свои ворота. Второй автогол за матч у Хачериди — 2:4.

Видео автогола Хачериди

Буквально за считаные секунды динамовцам удалось отбить один мяч. Цыганков классно навесил с углового точно на Беседина, который с вратарской линии пробил в ближнюю девятку— 3:4.

Видео гола Беседина

Стоит отметить, что с 60-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве. Мораес получил прямую красную карточку за удар рукой по лицу Дарио Срне. Эпизод мог перерасти в серьезную потасовку, но в этот раз команды решили не повторять своих ошибок прошлого.

Составы команд:

"Динамо": Рудько – Бурда, Вида, Хачериди, Макаренко – Рыбалка – Ярмоленко, Буяльский, Сидорчук, Гонсалес — Мораес

"Шахтер": Пятов – Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили – Фред, Степаненко – Марлос, Коваленко, Бернард – Феррейра

Удаление: Жуниор Мораес, 61'

Таким образом, "Шахтер" увез важную победу из Киева и укрепил свое лидерство в УПЛ. Теперь "Динамо" отстает от конкурента за чемпионский титул на 13 очков.