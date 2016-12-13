Фонсека назвал игру "Шахтера" с "Динамо" отличной

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что матч 18 тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо" был отличным.

Об этом он рассказал после противостояния, говорится на сайте "горняков".

В то же время специалист подчеркнул, что очень уважает столичную команду, "соперник отлично организован и демонстрирует хороший футбол".

"Думаю, почти весь второй тайм был за "Шахтером". Мы отличились четыре раза, однако имели еще много явных голевых моментов, которыми могли воспользоваться", — отметил наставник.

По словам Фонсеки, наверное, что после удаления футболиста "Динамо" игрокам донецкой команды стало немного легче. "В целом была интересная встреча с крепкой командой", — добавил главный тренер.

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" сразились 12 декабря в Киеве, матч завершился со счетом 4:3. "Горняки" укрепили свое лидерство в Премьер-лиге и теперь киевляне отстают от команды-конкурента на 13 очков.

Фото: shakhtar.com