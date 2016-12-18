Западные СМИ рассказали, когда Россию могут лишить права проведения ЧМ-2018

Россию могут лишить права проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в случае, если ФИФА докажет причастность российского вице-премьера и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко к сокрытию употребления допинга футболистами.

Об этом идет речь в материале Daily Mail.

Издание отмечает, что следственная палата комитета ФИФА по этике ведет предварительное расследование в отношении Мутко.

В частности, Международная футбольная ассоциация оценит роль чиновника в государственной системе по сокрытию употребления допинга спортсменами, и, в частности, футболистами.

В случае, если будут найдены доказательства причастности Мутко к сокрытию употребления допинга, он будет отлучен от любой футбольной деятельности, а чемпионат мира 2018 года могут перенести из России в другую страну.

Ранее вице-президент УЕФА Григорий Суркис заявил, что Чемпионат мира по футболу 2018 года может пройти и не в России, поскольку еще не закончены коррупционные расследования в отношении руководства ФИФА.