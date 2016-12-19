Названа дата следующего боя Усика, соперник пока неизвестен

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик проведет свой следующий бой уже 18 марта 2017 года.

Об этом сообщил исполнительный директор промоутерской компании K2 Promotions Том Леффлер, пишет Телеграф.

Вторую защиту чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации наш спортсмен проведет в США на легендарной нью-йоркской арене Madison Square Garden, сообщает.

Усик выйдет в ринг в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой лидера среднего веса казахстанца Геннадия Головкина с американцем Дэниэлем Джейкобсом.

Имя следующего соперника Александра пока не названо.

Напомним, 18 декабря в Лос-Анджелесе, Усик успешно провел первую защиту титула, нокаутировав своего соперника Табисо Мчуну в 9-м раунде.