"Шахтер" покидает хорватский форвард

Хорватский нападающий Эдуардо да Силва покидает донецкий "Шахтер", 2017-й год "горняки" начнут без него.

Об этом говорится на сайте футбольной команды.

В то же время клуб поблагодарил спортсмена за огромный вклад в достижения "Шахтера".

"… желает ему успехов, новых футбольных и жизненных побед!", — отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ писали, что Эдуардо да Силва может зимой вернуться в загребское "Динамо", которое, по словам самого форварда, "создало его". Ознакомиться с мнением игрока можно здесь.

Эдуардо да Силва перешел в "Шахтер" из лондонского "Арсенала" в июле 2010-го, в 2014-м ушел в бразильский "Фламенго", но год спустя вернулся в украинский клуб. В составе донецкой команды провел 173 матча и забил 57 голов.

Фото: shakhtar.com