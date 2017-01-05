Полузащитник сборной Украины стал игроком турецкого "Фенербахче"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Александр Караваев, выступавший до последнего времени за луганскую "Зарю", продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Об этом сообщает на своем официальном сайте турецкий клуб.

Отмечается, что Караваев будет выступать за стамбульскую команду в ближайшие полгода до конца текущего сезона на правах аренды. Игрок получил 11-й номер на футболке.

Напомним, "Бешикташ" уже в январе готов предложить донецкому "Шахтеру" 7 млн евро за бразильского футболиста Тайсона, который отказывается продлевать контракт с "горняками".

Фото: fenerbahce.org.