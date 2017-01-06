Ведущий форвард чемпионов Украины может стать игроком турецкого "Бешикташа"

Ведущий форвард киевского "Динамо" бразилец Жуниор Мораес может стать игроком турецкого "Бешикташа".

Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Сообщается, что турки попытаются подписать футболиста "Динамо" в том случае, если у них не получится договориться с камерунцем Самюэлем Это'о.

На данный момент СМИ не располагают финансовыми деталями возможного трансфера.

Напомним, что в текущем сезоне Жуниор Мораес забил 13 голов в 24-х играх за "Динамо" и является лучшим бомбардиром киевского клуба в первой части сезона.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник киевского "Динамо" Домагой Вида попал в сферу трансферных интересов турецких "Бешикташа" и "Галатасарая".