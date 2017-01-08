Два футболиста чемпионов Украины попали на радар турецкого "Фенербахче" — СМИ

Турецкие клубы весьма плотно взялись за чемпионат Украины. "Фенербахче" заинтересован в услугах центрального полузащитника "Динамо" и сборной Украины Сергея Сидорчука.

Об этом сообщает footboom со ссылкой на fotomac.

Любопытно, что речь идет об аренде до конца сезона. В нынешнем сезоне Сидорчук в общей сложности провел 23 поединка (22 — в "основе"), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В пассиве хавбека шесть "горчичников" и одно удаление.

Кроме того, многочисленные турецкие СМИ информируют, что нападающий киевского "Динамо" переходит в "Фенербахче", сообщает desporter.

Более того, источники сообщают, что руководство киевского и стамбульского клубов провело результативные переговоры относительно трансфера Александра Гладкого, и футболист уже на следующей неделе прибудет в Стамбул.

Агент Гладкого Вадим Шаблий эту информацию не подтвердил, однако, по большому счету, и не опроверг. В интервью отечественным СМИ он сказал, что интерес к его клиенту существует, однако конкретика появится чуть позже.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины стал игроком турецкого "Фенербахче".