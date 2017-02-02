Всемирная Универсиада-2017. Украинская биатлонистка завоевала "серебро"

В Алматы (Казахстан) на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 украинская биатлонистка Яна Бондарь завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке.

Об этом говорится на странице НОК Украины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что еще одна наша соотечественница — Юлия Журавок — финишировала четвертой.

"Первое место заняла представительница Казахстана Галина Вишневская, а третье — россиянка Анастасия Егорова", — сообщило агентство Укринформ.

По его данным, Бондарь боролась за "золото", однако два штрафных круга не позволили ей опередить соперницу-казашку, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада-2017 стартовала в конце января, она будет проходить до 8 февраля. В активе сборной Украины уже есть пять наград — два "серебра", а также три "бронзы".

Фото: facebook.com/olympicua