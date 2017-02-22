1/16 финала Лиги Европы: "Сельта" прилетела в Харьков и выложила фото из аэропорта

Сегодня, 22 февраля, испанская "Сельта" прибыла в Харьков на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с донецким "Шахтером".

В Украину главный тренер команды из Виго Эдуардо Бериццо взял всех игроков команды, включая дисквалифицированного Неманью Радоя и вратаря молодежной команды Ивана Вильяра, сообщает "Террикон".

Полный список игроков: Серхио Рубен, Иван Вильяр, Уго Мальо, Андреу Фонтас, Пап Диоп, Марсело Диас, Неманья Радоя, Тео Бонгонда, Пабло Эрнандес, Йон Гвидетти, Яго Аспас, Пионе Систо, Клаудио Бовю, Альваро Лемос, Санчес Руис, Эндрю Хюльзагер, Даниэль Васс, Серхи Гомес, Карлес Планас, Густаво Кабрал, Хосеп Сенье, Факундо Ронкалья и Джузеппе Росси.

Напомним, первый матч "Сельты" и "Шахтера" в испанском Виго завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Фото: @RCCelta