Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике объявил об уходе

Главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона после трех лет руководства клубом.

Об этом пишет BBC.

"В следующем сезоне я не будут тренером "Барселоны". Это сложное, взвешенное и обдуманное решение", — сказал Энрике на пресс-конференции после матча с хихонским "Спортингом", который завершился победой "Барсы" со счетом 6:1.

Тренер напомнил, что в этой должности ему осталось проработать еще три месяца.

"У нас сейчас непростая ситуация, особенно в одном из турниров, но я уверен, что общими усилиями мы можем развернуть ее в свою пользу", — сказал Энрике.

С 2014 года клуб "Барселона" завоевала в общей сложности восемь титулов. В первом же сезоне под руководством Энрике клуб поочередно одержал победы в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.

В 1996-2004 годах Луис Энрике играл за "Барселону" на позиции атакующего полузащитника. До этого он пять лет выступал за мадридский "Реал". С 2008 по 2011 годы Энрике работал тренером "Барселоны Б", который является резервной командой каталонского клуба.

Напомним, по сообщению СМИ, "Шахтер" передумал бесплатно отпускать Срну в "Барселону".