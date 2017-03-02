В Донецке боевики заблокировали "Донбасс Арену": описывают имущество "Шахтера"

В оккупированном Донецке вооруженные люди продолжают блокировать "Донбасс Арену", они осуществляют опись имущества на объекте.

Об этом сообщил генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин, пишет LIGA.net.

"Что касается "Донбасс Арены", то на сегодня все входы заблокированы вооруженными людьми. Офисные работники также не имеют возможности попасть туда. Такая возможность есть только у дежурной смены, которая может предотвратить аварийные ситуации. Если говорить о футбольной академии, находящейся в Донецке, также были попытки представителей самопровозглашенной "республики" повлиять на работу этого объекта", — сказал он, отметив, что в академии Шахтера тренируются около 200 детей.

Палкин также сообщил, что, по его данным, на сегодня аварийной ситуации на "Донбасс Арене" нет.

"Сейчас вооруженные люди осуществляют опись имущества", — сказал гендиректор "Шахтера".

По словам функционера, все выходы стадиона заблокированы, а сотрудники не допускаются. Доступ имеют только дежурные смены, которые обучены реагировать в случае чрезвычайного положения, сообщает Footboom.com.

"Также вооруженные люди проникли на территорию футбольной базы "Шахтера" в Кирша. Опечатано все имущество, все перекрыто, доступа на базу сейчас нет", — отметил Палкин.

Генеральный директор донецкого клуба признался, что было давление и в ситуации с детской школой, но пока учебно-тренировочный процесс там продолжается. Тем не менее, предположил функционер, ситуация может измениться.

В свою очередь директор Гуманитарного штаба Рината Ахметова уклонился от ответа на вопрос журналистов, ведутся ли переговоры с руководством боевиков о возможном разблокировании "Донбасс Арены".

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фото: from-ua.com