"Похоже, клубы договорились". Бельгийцы выкупят Теодорчика у "Динамо"

Польского форварда киевского "Динамо" Лукаша Теодорчика выкупит бельгийский "Андерлехт".

Об этом заявил сам игрок, сообщает Tribuna со ссылкой на Polsat Sport.

"Похоже, что "Андерлехту" удалось достичь соглашения с "Динамо" по поводу моего выкупа. Хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге или Бундеслиге, но не хочу забегать вперед. В течение нескольких дней все станет известно. Только летом буду думать, каким будет мой следующий шаг.

В "Динамо" я играл недостаточно, и поэтому хотел сменить клуб, чтобы меня вызывали в сборную. Ребров практически не предоставлял мне шансов", — заявил поляк.

Контракт игрока принадлежит "Динамо", но прошлым летом руководство киевлян приняло решение отправить нападающего в аренду. Поляк стал лидером бельгийского гранда и забил 28 голов во всех турнирах.

По данным СМИ, сумма трансфера может составить порядка пяти миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, сколько бельгийский клуб собирается "наварить" на польском нападающем "Динамо".