"Похоже, клубы договорились". Бельгийцы выкупят Теодорчика у "Динамо"

В "Динамо" я играл недостаточно, и поэтому хотел сменить клуб, говорит Теодорчик.
Польского форварда киевского "Динамо" Лукаша Теодорчика выкупит бельгийский "Андерлехт".
Об этом заявил сам игрок, сообщает Tribuna со ссылкой на Polsat Sport.
"Похоже, что "Андерлехту" удалось достичь соглашения с "Динамо" по поводу моего выкупа. Хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге или Бундеслиге, но не хочу забегать вперед. В течение нескольких дней все станет известно. Только летом буду думать, каким будет мой следующий шаг.
В "Динамо" я играл недостаточно, и поэтому хотел сменить клуб, чтобы меня вызывали в сборную. Ребров практически не предоставлял мне шансов", — заявил поляк.
Контракт игрока принадлежит "Динамо", но прошлым летом руководство киевлян приняло решение отправить нападающего в аренду. Поляк стал лидером бельгийского гранда и забил 28 голов во всех турнирах.
По данным СМИ, сумма трансфера может составить порядка пяти миллионов евро.
Напомним, ранее стало известно, сколько бельгийский клуб собирается "наварить" на польском нападающем "Динамо".