Ярмоленко и Коноплянка могут продолжить карьеру в Турции — СМИ

По информации сразу нескольких турецких источников, ближайшим летом стамбульские "Фенербахче" и "Бешикташ" предпримут попытку заполучить оба крыла сборной Украины.

Об этом пишет zbirna.com.

Представители "Фенербахче" побывали на матче Хорватия — Украина, где их предметным интересом был полузащитник Динамо" Андрей Ярмоленко. Дескать, один из менеджеров "Канареек" Хасан Сентинкайя уже зондировал почву на предмет условий продажи Ярмоленко. Если верить ajansspor.com, речь может идти о сумме 20—25 миллионов евро.

Впрочем, перца добавила информация от того же ajansspor.com, который утверждает, что заклятые враги "Фенербахче" из "Бешикташа" тоже подбивают клинья к Ярмоленко. Более того, по данным неназванного источника, "Орлы" готовы приобрести в пару к Андрею еще и Евгения Коноплянку, которого "Шальке" планирует выкупить у "Севильи" этим летом за 12 млн евро и тут же продать за адекватную сумму.

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко может продолжить карьеру в Англии.