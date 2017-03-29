Спарринг-партнер Владимира Кличко о бое с Джошуа: как драка взрослой собаки со щенком

Поединок между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа — как бой между взрослой собакой и щенком.

Об этом украинский боксер Сергей Радченко, который работал спарринг-партнером нашего спортсмена, рассказал в интервью Sport.ua.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что перед каждым из соперников стоит интересная задача.

"Это как бой между взрослой собакой и щенком, который уже вроде бы подрос, с характером, но еще далеко не пес", — отметил Радченко.

По словам боксера, "у взрослой собаки будет психологический настрой не дать показать молодому щенку, что он сильнее, а у молодого щенка будут амбиции, но при этом у него будет страх перед большим папой".

"На сборе два года назад чувствовалось, что Джошуа отдавал должное Владимиру, понимая, что он великий чемпион. Прошло два года, но даже сейчас можно увидеть на многих снимках, на видео, что все-таки Джошуа отдает отчет тому, что ему предстоит очень серьезный бой", — добавил спортсмен.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.