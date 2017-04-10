Менеджер запретил Ломаченко драться с Кроуфордом: это самоубийство

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко не будет драться с чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.

Об этом заявил менеджер нашего боксера Эгис Климас, сообщает "Апостроф" .

"Забудьте о Кроуфорде. У нас был очень хороший пример, когда парень из Англии Келл Брук сражался с Головкиным. Он выглядел фантастически. Брук вышел на ринг и действовал великолепно, но при этом был слишком мал для GGG. Головкин доминировал в этом поединке", — сказал Климас в интервью BoxingScene.

По словам представителя Ломаченко, бой с американским профессионалом, который находится на две весовые категории выше, можно по праву считать "самоубийством".

"Это было бы безумием", — добавил он.

Как пишет издание, о возможном бое с Кроуфордом заявил сам Ломаченко.

Ранее "Главред " сообщал, что в ночь на воскресенье, 9 апреля, Ломаченко уверенно защитил свой титул в бою с американцем Джейсоном Сосой, победив его техническим нокаутом в девятом раунде.