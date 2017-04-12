"Я — как Эверест". Владимир Кличко рассказал, в какой форме находится перед боем с Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что он — как Эверест (высочайшая вершина Земли, находится в Гималаях).

Об этом он рассказал, говоря о своем самочувствии перед боем с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа, пишет УНИАН, ссылаясь на The Guardian.

В то же время наш спортсмен подчеркнул, что находится в лучшей форме в своей жизни "умственно и физически".

"Может, это звучит высокомерно, но я — как Эверест". Вы можете подняться на него за определенный период времени и сказать: "Я покорил Эверест", — отметил боец.

По его словам, потом "вам нужно будет быстро спускаться оттуда, потому что гора убьет вас, если вы потеряете время". "Некоторые возвращаются оттуда, но много людей гибнет. Становится ли Эверест покоренным? Нет, он все еще на месте", — добавил супертяжеловес.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.