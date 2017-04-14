Диетолог рассказал, как Джошуа питается перед боем с Владимиром Кличко

Диетолог чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа Марк Эллисон заявил, что тот перед боем с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко за сутки потребляет около 5 тыс. килокалорий (обычному человеку нужно вдвое меньше).

Об этом пишет Boxing News.

В то же время специалист подчеркнул, что на завтрак спортсмен обычно ест много яиц, обед у него легкий, а ужин — довольно-таки плотный.

"Учитывая тот факт, что каждый день Джошуа проводит по две тренировки продолжительностью три-четыре часа, он тратит невероятно большое количество энергии, и эти энергозатраты нужно восполнять", — отметил Эллисон.

По его словам, типичный завтрак Джошуа состоит из пяти яиц, двух тостов из цельнозернового хлеба, грецкого йогурта, фруктов и стакана яблочного сока. На ланч британец ест два филе лосося, пару печеных картофелин, салат из фасоли, а запивает все водой.

"Обед достаточно легкий — фруктовый салат, греческий йогурт и мюсли. Зато ужин довольно-таки плотный — он, как правило, состоит из целой курицы (без шкуры), лаваша, картофельного пюре, овощей и апельсинового сока… на протяжении всего дня дополнительно употребляет пищевые добавки и энергетики", — подчеркнул диетолог.

Напомним, Энтони Джошуа встретится на ринге с Владимир Кличко этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.