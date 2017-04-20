Клаудио Раньери похоронил "Барселону": ее эра закончена

После того как, итальянский "Ювентус" выбил испанскую "Барселону" из 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0 по сумме двух матчей) экс-наставник английского "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что эра каталонского клуба миновала.

"Были эры "Манчестер Юнайтед", "Аякса", "Ювентуса", "Милана" и "Интера", — говорит Раньери. — Затем пришел черед "Барселоны" и "Реала". Однако теперь для "Барселоны" все кончено".

Напомним, в полуфинал финала самого престижного еврокубкового турнира, кроме "Ювентуса", прошел французский "Монако", победивший "Боруссию" (Д). "Монегаски" выиграли в Дортмунде (3:2) и победили "шмелей" на своем поле (3:1).

"Реал" (Мадрид) победил "Баварию" в дополнительное время — 4:2 (первая игра — 2:1).

"Атлетико" (Мадрид) по сумме двух матчей обошел английский "Лестер" — 1:1 (первая игра — 1:0).

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня примет стадион "Национальный" в Кардиффе (Уэльс).