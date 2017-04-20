Алиев о новом дерби "Динамо" — "Шахтер": выиграют киевляне — сохранится интрига

Экс-хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал прогноз на центральный матч 26-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером".

"Прежние поединки с участием "Динамо" и "Шахтера" всегда были принципиальными, отличались накалом борьбы и повышенным зрительским интересом. Болельщики с нетерпением ждали этих матчей, ведь киевляне как правило конкурировали за чемпионство именно с "горняками". Запомнились многие игры, а особняком стоят две принципиальнейшие встречи в полуфинале Кубка УЕФА. "Динамо" тогда, к сожалению, в финал не прошло", — вспомнил Алиев.

"Считаю ли исчерпанной чемпионскую гонку? Мне так не кажется. Командам предстоит сыграть еще по семь матчей, так что все впереди. Руки динамовцам опускать нельзя. Очковый отрыв хоть и большой, но это ничего не значит — дважды "Динамо" и "Шахтер" сойдутся в очных встречах. И если в них выиграет "Динамо" — сохранится интрига", — считает экс-хавбек "Динамо".

"В предстоящем матче болельщики наверняка хотят увидеть побольше голов. Но главное — чтобы интересной была сама игра. Чтобы не было привычных для матчей этих соперников удалений. Пусть победит сильнейший", —рассказал Алиев в комментарии изданию "Спорт-Экспресс в Украине".