Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед поединком Владимира Кличко и Энтони Джошуа

Национальный гимн Украины прозвучит из уст супруги Виталия Кличко Натальи.
В ночь с 29 на 30 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли состоится боксерский поединок между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко и британским чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super.
Перед поединком супруга мэра Киева Виталия Кличко исполнит гимн Украины, написала на своей странице в instagram.
"Для меня большая честь исполнить гимн Украины перед главным боем ночи", — написала Наталья.
Кличко выйдет на ринг впервые спустя полтора года после поражения от другого британского боксера Тайсона Фьюри — в ноябре 2015 года.
В свою очередь, Джошуа выиграл свой титул в апреле 2016 года и с тех пор два раза его успешно защитил.
"Вживую" за боем будут наблюдать 90 тысяч любителей бокса, что является рекордом в послевоенной истории Великобритании. Билеты продавали тремя партиями и дважды организаторы принимали решение увеличить вместимость арены. Билеты продавались в Интернете за считанные минуты.
На котировках букмекеров фаворитом боя считается Джошуа. Контора bwin принимает ставки на британца с коэффициентом 1,4. Победа Кличко оценивается в 2,85. Ничья в этом поединке оценивается в 34 к 1.
Букмекеры из William Hill также считают британца фаворитом боя. Так, на успех Джошуа контора принимает ставки с коэффициентом 1,4, а на победу Кличко — 3,0. Ничья оценивается в 29 к 1.
Ранее Кличко заявил, что в бою с Джошуа на ринге зрители увидят его, наслаждающимся собой.