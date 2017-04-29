Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед поединком Владимира Кличко и Энтони Джошуа

В ночь с 29 на 30 апреля, на лондонском стадионе "Уэмбли состоится боксерский поединок между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко и британским чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом Энтони Джошуа за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO и WBA Super.

Перед поединком супруга мэра Киева Виталия Кличко исполнит гимн Украины, написала на своей странице в instagram.

"Для меня большая честь исполнить гимн Украины перед главным боем ночи", — написала Наталья.

Tommorow is the day! I'm so honored to perform the Ukrainian national anthem live before the biggest fight night #klitschko #joshuaklitschko #wembley #ukraine #family Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official) Апр 28 2017 в 2:33 PDT

Кличко выйдет на ринг впервые спустя полтора года после поражения от другого британского боксера Тайсона Фьюри — в ноябре 2015 года.

В свою очередь, Джошуа выиграл свой титул в апреле 2016 года и с тех пор два раза его успешно защитил.

"Вживую" за боем будут наблюдать 90 тысяч любителей бокса, что является рекордом в послевоенной истории Великобритании. Билеты продавали тремя партиями и дважды организаторы принимали решение увеличить вместимость арены. Билеты продавались в Интернете за считанные минуты.

На котировках букмекеров фаворитом боя считается Джошуа. Контора bwin принимает ставки на британца с коэффициентом 1,4. Победа Кличко оценивается в 2,85. Ничья в этом поединке оценивается в 34 к 1.

Букмекеры из William Hill также считают британца фаворитом боя. Так, на успех Джошуа контора принимает ставки с коэффициентом 1,4, а на победу Кличко — 3,0. Ничья оценивается в 29 к 1.

Ранее Кличко заявил, что в бою с Джошуа на ринге зрители увидят его, наслаждающимся собой.