Лига Европы. "Манчестр Юнайтед" в гостях минимально победил "Сельту", обзор матча и видео гола

В четверг, 4 мая, поздно вечером завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором испанская "Сельта" принимала обескровленный кадровыми потерями английский "Манчестер Юнайтед" и минимально уступила.

Об этом сообщает интернет-издание Football.ua.

Команды начали поединок очень вяло, никто не хотел рисковать. После стартового отрывка, в котором гости владели небольшим территориальным преимуществом, команда Бериццо начала активничать в атаке, но кроме удара Васса головой мимо ворот вспомнить что-то трудно. На все это ответил Рашфорд обводящим ударом — Маркус искал дальнюю "девятку" ворот, но Альварес сыграл блестяще, переведя круглого над перекладиной. Это был единственный момент молодого форварда в первом тайме. "Небесные", видимо, хорошо подготовились и не давали пространства быстрому нападающему.

За десять минут до перерыва возможность для взятия ворот имел Мхитарян, но полузащитник не смог переиграть стража ворот "Сельты" — Альварес ногой отразил удар противника. Отметим, что армянин был очень полезен при игре в обороне, помогая партнерам по команде. Последний шанс в тайме упустил Лингард — Джесси вывалился в район одиннадцатиметровой отметки и пробил, но неудачный удар стал легкой добычей для аргентинского голкипера хозяев. На большее у команд в первой 45-минутке времени не хватило, поэтому свисток на перерыв зафиксировал счет 0:0.

Начало второй половины игры проходило, откровенно говоря, уныло... Лишь на исходе часа поединка Систо смог побеспокоить Ромеро, но аргентинец уверенно достал мяч, летящий под перекладину. В середине тайма "Манчестер Юнайтед" открыл счет. Рашфорд блестяще перехитрил Альвареса со штрафного удара, отправив мяч во вратарский угол. Изменение в счете особо не повлияло на ход матча — команды продолжали вязкую игру, боясь ошибиться.

Было заметно, что гости начинают уставать, но перед этим Лингард мог снять вопрос о победителе в этом поединке, но удару Джесси слету совсем немного не хватило точности. Далее последовали замены, которые понизили и так вялый темп игры. Атаки хозяев продолжали разбиваться о редуты подопечных Моуриньо. Отметим, что и в этот вечер "манкунианцы" не обошлись без травм. Янг, похоже, дернул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Смоллингу, которого мы давно не видели в деле. Да и Рашфорд покидал газон "Балаидоса" с ярко выраженным дискомфортом на лице, но будем надеяться, что это была всего лишь маленькая хитрость, чтобы затянуть время.

Подопечные Бериццо так и не смогли организовать полноценный штурм... Как итог, "красные дьяволы" добывают комфортную выездную победу. "Сельта" же может пересматривать записи противостояния с "Шахтером", чтобы выяснить, что нужно для прохода в следующую стадию после минимальной неудачи в родных стенах.

"Сельта" — "Манчестер Юнайтед" — 0:1

Голы: Рашфорд, 67

"Сельта": Альварес — Отто, Мальо (Бовю, 90+1), Кабрал, Ронкалья — Радоя, Эрнандес, Васс (Хосабед, 74) — Аспас, Гвидетти, Систо

"Манчестер Юнайтед": Ромеро — Валенсия, Байи, Блинд, Дармиан — Эррера, Погба, Феллаини — Мхитарян (Янг, 78, (Смоллинг, 89)), Лингард, Рашфорд (Мартиаль, 80)

Предупреждения: Мальо — Феллаини, Погба

Днем ранее голландский "Аякс" в Амстердаме выиграл у французского "Лиона" домашний поединок 1/2 финала Лиги Европы УЕФА - 4:1. Бертран Траоре открыл счет на 25-й минуте, на 71-й сделав дубль. У хозяев также отличились Каспер Дольберг (34) и Амин Юнес (49). У гостей гол в активе Матье Вальбуэна (66).

Напомним, финал Лиги Европы 24 мая увидит Стокгольм (Швеция).

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